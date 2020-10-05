3774 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 3774 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 230 ألفا و236 حالة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين- بأن البلاد سجلت 33 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4430 شخصا، فيما تعافى 1145 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 101 ألف و252 حالة.