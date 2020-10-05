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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. انطلاق مؤتمر «برلين 2» بشأن ليبيا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
مؤتمر «برلين
مؤتمر «برلين
عبير سليم
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يُعقد في برلين، بعد ظهر اليوم الإثنين، مؤتمر دولي بشأن ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويعقد المؤتمر، الذي سيأتي على هامش أعمال الجمعية العامة، عبر دائرة تليفزيونية ولمدة ساعتين، حسبما أفادت قناة العربية.

وتشارك في الاجتماع الدول التي شاركت في مؤتمر برلين، الذي عقد في يناير الماضي، ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية، قد أوضح أن هدف المؤتمر هو الدفع لتطبيق قرارات مؤتمر برلين 1.

وأضاف أن هناك إشارات إيجابية يجب البناء عليها، خاصة بعد المحادثات التي استضافتها مونترو السويسرية.

يذكر أن المشاركين في مؤتمر برلين 1 حول ليبيا في 19 يناير الماضي، توصلوا إلى اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد، تشمل تعزيز الهدنة، وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.

ودعا المشاركون، في البيان الختامي، لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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