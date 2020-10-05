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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: معنويات ترامب عظيمة ومستعدون لجميع الاحتمالات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
بومبيو
بومبيو
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب، معنوياته عظيمة وفي مزاج رائع، وأنهم على استعداد تام لجميع الاحتمالات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال بومبيو، في تصريحات قبيل جولته إلى اليابان- نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين: "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع الرئيس ترامب، بشيء من التفصيل، وأعتقد أنه تحدث مع فريق الأمن القومي بأكمله، نحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات التي قد تحدث".

وأضاف: "نحن تأكدنا من أن ترامب، كان على أتم الاستعداد للإسراع في كل الأشياء التي تحدث حول العالم، وحصلت على القليل من الإرشادات بشأن جولتي لليابان، وأتطلع إلى تنفيذها".

وتابع قائلا: "كانت معنوياته عظيمة، وكان في مزاج رائع، لقد كان مباشرا وصريحا معي كما هو دائما، وكانت محادثة رائعة".

وأعلن ترامب، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن.

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