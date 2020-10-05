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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأفغاني يتوجه للكويت لتقديم التعازي في الأمير الراحل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
أشرف غاني
أشرف غاني
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غادر الرئيس الأفغاني، أشرف غاني، اليوم الإثنين، كابول متوجها إلى الكويت، في زيارة رسمية لتقديم التعازي في وفاة أمير الكويت، الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك وفقا لبيان صادر عن القصر الرئاسي.

وأوضح البيان- حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- أن غاني، يترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى خلال زيارته الكويت، يضم النائب الأول للرئيس أمر الله صالح، ووزير الخارجية بالإنابة، محمد حنيف أتمار، ومستشار الأمن القومي، حمد الله محب، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والعديد من المسئولين الحكوميين البارزين.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس غاني، بعد زيارته الكويت إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، في زيارة رسمية تستمر يومين يبحث خلالها مع المسئولين هناك جهود تعميق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

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