أسقف أسيوط يلقي عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يستأنف الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط؛ مساء غد؛ عظته الأسبوعية؛ بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.ويشارك في حضور العظة الأسبوعية عدد من الكهنة الإيبارشية إلى جانب الشعب القبطي؛ وتتخذ الإيبارشية خلال عظة أسقف أسيوط كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت بيان سابق لها- عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة، كل منهم في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.