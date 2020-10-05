«الطرق الصوفية»: الاحتفال بمولد «البدوى» هذا العام كان داخل المسجد فقط

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية بمصر، أنها احتفلت بمولد قطب الأقطاب الشيخ أحمد البدوي داخل مسجده فقط، ولكن الاحتفال اقتصر على حضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور عبدالهادي القصبي، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ومحافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، وعدد من العلماء.وأضافت المشيخة، في بيانها، أن شعائر صلاة الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، تم بثها من مسجد الشيخ أحمد البدوي، رضي الله عنه وأرضاه، حيث تناولت الخطبة سيرة الأولياء والصالحين ومناقب الشيخ أحمد البدوي.وأوضح مشيخة الطرق الصوفية، في بيانها، أنه نظرًا لسريان قرار رئيس الوزراء، بالضوابط الاحترازية، فقد اقتصر الاحتفال هذا العام على تلك الاحتفالية داخل المسجد، متابعة: "ونعلن للجميع ذلك، وندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين".