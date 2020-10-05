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القبلة

بعد التهديد بهدم أضرحتهم.. «صوفية ليبيا» تطالب بحماية أتباعها من التطرف

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:28 ص
الطرق الصوفية في
الطرق الصوفية في ليبيا
كتب: عمرو رشدي
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طالب المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا الأجهزة الأمنية الليبية بحماية «أهل التصوف» من التهديدات التي يطلقها عناصر من التيار السلفي بـ«التطاول الهمجي» على مريدي الزوايا الصوفية.

وأدان المجلس الأعلى، في بيان أصدره، «استغلال» حملة ضد السحرة والمشعوذين بتشويه الطرق الصوفية ومنتسبيها والتهجم عليهم، وتهديدهم بحجة محاربة السحر والشعوذة، ومحاولتهم «تضليل الرأي العام»، مشيريا إلى أن «أهل التصوف هم حماة الدين وحراس العقيدة والسنة المحمدية، وهم من نشروا الإسلام وتعليم وتحفيظ القرآن الكريم» في مختلف مناطق العالم عبر الزاويا الصوفية.

ولفت المجلس إلى أن «المنهج الصوفي لم يخرج منه أي زنديق أو داعشي أو إرهابي واحد»، بل إن «الدواعش خرجو من عباءة الوهابية السلفية، وتاريخ الماضي والحاضر يشهد بجرمهم وإرهابهم».

وحذر بأن «أتباع منهج التصوف وراءهم قبائل تحميهم، ولن تسكت عن تهديدهم والتطاول عليهم بعد اليوم».

كما طالب الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا المبعوث الأممي بـ«فتح تحقيق في اعتداءات التيار السلفي، التي طالت التراث الإسلامي الصوفي في ليبيا».

وتكررت الاعتداءات على الزوايا الصوفية في ليبيا من قبل التيار السلفي، واستمرت التهديات لمريدي الطرق الصوفية آخرها ظهور عناصر من التيار السلفي في مقطع فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، وهم يقومون بتهديد أهل التصوف وبـ«استهداف الأضرحة والزاويا الصوفية والمنتسبين لها في طبرق والمناطق المجاورة»، متوعدين أنهم «لا يخشون أي جهة أمنية أو أي قبيلة».

وأصدر مريدو الطرق الصوفية بطبرق بيانًا عقب صلاة الجمعة، من أمام مسجد «الملك الصالح إدريس السنوسي» ردوا فيه على التهديدات، وحمل مريدو الطرق الصوفية بطبرق، العنصر السلفي الذي ظهر في الفيديو «المسئولية الكاملة أمام القانون والعرف عن أي اعتداء قد يحدث على الزوايا والأضرحة»، مشيرين إلى أن منتسبي هذه الزاويا لديهم «قبائل تحميهم وتذود عنهم».

ووجه مريدو الطرق الصوفية بطبرق، في بيانهم، تحذيرا إلى «أدعياء السلفية» من محاولتهم القيام بـ«أي عمل» يمس الزوايا والأضرحة والمريدين «فإنهم له بالمرصاد»، مذكرين بأن «أدعياء السلفية ليسوا أوصياء على الإسلام».

وأكد منتسبو الطرق الصوفية، في بيانهم، على رفضهم «استغلال» الحملة ضد السحرة والمشعوذين بتشويه الحركة الصوفية ومنتسبيها، والتهجم عليهم وتهديدهم بحجة محاربة السحر والشعوذة، مشيرين إلى أن «أهل التصوف هم أهل الجهاد وأهل الذكر وأهل التسبيح ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم».

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