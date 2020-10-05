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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «نصر أكتوبر» فى الهناجر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:05 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
ايهاب مصطفى
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري"، والذى تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، أمس الأحد بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم بما يتضمنه المعرض من مجموعة نادرة من رسومات الكاريكاتير تم جمعها وتوثيقها وعرضها لأول مرة، لمجموعة من أهم رسامى الكاريكاتير فى مصر من جيل الرواد وجيل ما بعد ثورة ٢٣ يوليو، وكانت أعمالهم الفنية ما هى إلا توثيقا لتلك الفترة المهمة من تاريخ مصر، فترة انتصارات أكتوبر المجيدة، لتؤكد هذه الأعمال أن الفنان بريشته وقلمه يستطيع أن يمثل جبهة من جبهات القتال ضد العدو بجانب الجندى فى ساحة الحرب.

ويأتى المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى ٤٧ لانتصارات أكتوبر، ويضم أكثر من ١٥٠ عملا كاريكاتيريا، لأكثر من ٢٠ فنانا من رسامى الكاريكاتير، ويعكس أهمية التوثيق لحرب أكتوبر ١٩٧٣ وذاكرة أبطالنا رجال النصر العظيم، وتضحيات الجيش المصري عبر العصور، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، وقوميسير المعرض الفنان عبد الله الصاوى مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير بالجمعية المصرية للكاريكاتير.

وشهد المعرض حضور عدد من عائلات الفنانين الراحلين مثل الكسندر صاروخان، عبد المنعم رخا، عبد الحليم البرجينى، جواد حجازى، ومن الفنانين الذين حضروا ويشاركون فى الحدث "جمعة فرحات، بلال جمعة، سمير غريب، فاروق حسام، چورچ فخرى، جلال جمعة، نبيل صادق، محمد عبله، سمير عبد الغنى"، بحضور الشاعر عماد عبد المحسن، مدير عام الادارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة، سفير مصر السابق فخرى يسرى، اللواء أركان حرب محمد محمود عمر.

وفى ختام الافتتاح، كرم ياسر عثمان مدير عام المكتبة، أسماء الفنانين الراحلين المشاركين بالمعرض، وأهدى شهادات تقدير لأسرهم، وأيضا كرم مجموعة من الفنانين الذى ساهموا فى تنظيم المعرض، تقديرا لجهدهم، ويعد ذلك تقليد متبع كل عام من المكتبة فى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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