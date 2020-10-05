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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رفع قيود كورونا فى أكبر مدينة بنيوزيلندا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:28 ص
كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا
وكالات
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أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الإثنين، أنه سيجري رفع بقية القيود المتعلقة بفيروس كورونا عن أكبر مدينة في نيوزيلندا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وتخضع مدينة أوكلاند، المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 6ر1 مليون نسمة، للقيود منذ 12 أغسطس، عندما انتهى وضع البلاد كدولة خالية من فيروسكورونا بعد أكثر من 100 يوم.

وقالت أردرن إنه يمكن الآن رفع القيود - مثل قصر التجمعات على أقل من 100 شخص، وإلزام الناس بالبقاء جالسين في المطاعم والحانات، والاستخدام الإلزامي للكمامات في وسائل النقل العام- بعد أن وصلت البلاد إلى 10 أيام دون وجود لانتقال معروف للفيروس داخل المجتمع المحلي.

وحذرت أردرن النيوزيلنديين من الشعور بالرضا عن أنفسهم، وشجعت الناس على الخضوع للفحص إذا كانوا مرضى، وغسل أيديهم وتتبع تحركاتهم.

وقالت "رسالتي لا تزال كما هي، نحن في وضع جيد لأننا عملنا بجد وتحركنا في وقت مبكر."

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن ما مجموعه 1499 إصابة و25 حالة وفاة. وأعلنت البلاد عن وجود 40 حالة نشطة بكوفيد19- اليوم الاثنين، منها ست حالات مجتمعية.

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