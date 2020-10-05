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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض حالة الطوارئ مجددًا فى التشيك بسبب كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
وكالات
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دخلت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حيز التنفيذ مرة أخرى في جمهورية التشيك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وقررت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء، أندريه بابيس، إعلان حالة الطوارئ بسبب "الارتفاع الكبير" في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وستكون الحكومة الآن قادرة على تقييد حرية السكان في التجمع، كما ستكون المحاكم قادرة على فرض غرامات أعلى على انتهاكات إرشادات السلامة الطبية.

وتم تطبيق حالة الطوارئ بالفعل من منتصف مارس حتى منتصف مايو، ولكن هذه المرة ستبقى حدود البلاد مفتوحة.

كما تم تقييد الحد الأقصى لعدد المشاركين في الأحداث والتجمعات بـ10 أشخاص في الأماكن المغلقة، و20 في الهواء الطلق، ويجب ممارسة الأنشطة الرياضة الاحترافية دون جمهور.

وبلغت ذروة الإصابات اليومية بفيروس كورونا يوم الجمعة، بتسجيل 3792 حالة.

ووفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أصيب بالفيروس 3. 303 شخصمن بين كل 100 ألف نسمة في جمهورية التشيك في آخر 14 يومًا، وكانت إسبانيا هي فقط الأسوأ في المعدل بمتوسط 3. 319 لكل 100 ألف شخص.

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