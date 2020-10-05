ألمانيا: أمريكا فقدت الحق فى استئناف الحظر ضد إيران

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الولايات المتحدة فقدت الحق في المبادرة باستئناف عملية تجديد حظر الأمم المتحدة ضد طهران، بسبب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.وقال ماس، في تصريحات صحفية إن "لا تزال كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ملتزمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها تنفيذا كاملا".وتابع: "إن موقفنا إزاء شروع الولايات المتحدة في عملية تجديد حظر الأمم المتحدة ضد إيران واضح تماما، فقط المشاركون في خطة العمل الشاملة المشتركة هم من يُسمح لهم بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأي إخلال شديد من جانب إيران بالتزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة".وصرح بأن الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في عام 2018، وبذلك فقدت الحق في المبادرة باستئناف عملية تجديد حظر الأمم المتحدة ضد إيران.