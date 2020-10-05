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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: أمريكا فقدت الحق فى استئناف الحظر ضد إيران

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الولايات المتحدة فقدت الحق في المبادرة باستئناف عملية تجديد حظر الأمم المتحدة ضد طهران، بسبب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ماس، في تصريحات صحفية إن "لا تزال كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ملتزمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها تنفيذا كاملا".

وتابع: "إن موقفنا إزاء شروع الولايات المتحدة في عملية تجديد حظر الأمم المتحدة ضد إيران واضح تماما، فقط المشاركون في خطة العمل الشاملة المشتركة هم من يُسمح لهم بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأي إخلال شديد من جانب إيران بالتزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وصرح بأن الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في عام 2018، وبذلك فقدت الحق في المبادرة باستئناف عملية تجديد حظر الأمم المتحدة ضد إيران.

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