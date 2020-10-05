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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8456 إصابة و365 وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:44 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
وكالات
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أعلنت البرازيل، مساء الأحد، عن تسجليها 8456 إصابة و365 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8456، مقابل 33431 في إحصائية الجمعة و26310 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 4915289 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 365 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 708 في بيانات الجمعة و599 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 146352 حالة.

يذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد تراجعا في البرازيل دوما في يومي نهاية الأسبوع نظرا لتقليص عدد الفحوص ولأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وانخفضت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية في البرازيل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين في مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.

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