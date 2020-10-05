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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ننفرد بنشرمسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:47 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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حصلت «الدستور» علي صور ضوئية مسربة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية المنظمة للعمل في شركات قطاع الأعمال العام، والتي طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرًا على النقابات العامة واللجان النقابية في إطار الحوار المجتمعي من أجل إبداء ملاحظاتهم عليها قبل اعتمادها رسميًا.

وتسبب بنود اللائحة التي سربتها اللجان النقابية بين العاملين في أزمة وغضب شديد بين العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، حيث كان من المفترض أن يرسل اللجان النقابية ملاحظاتهم للوزارة من أجل فلترة البنود التي تحتاج إلى الفلترة.

وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات له منتصف ليل أمس الأحد أن لائحة الموارد البشرية تهدف إلى تنظيم العمل في الشركات وترشيد الانفاق بطريقة منظمة، كون أن اللوائح القديمة لم تكن جدية ومضى عليها نحو 30 عاما دون تجديد.

وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزير سيتم رفع اللائحة إليها عقب الحصول علي ملاحظات المقابات، حيث ستخضع جميع الشركات التي تتبع قانون 203 قطاع أعمال لهذه اللائحة الموحدة ومنها شركات تتوزع تبعيتها على وزارات أخرى.

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