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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:50 ص
نجاح سلام
نجاح سلام
ايهاب مصطفى
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عشقت نجاح سلام الفن، كما قالت في حوار لها من خلال المصريين الكبار أمثال أم كلثوم، ودخلت هذا المضمار بقوة وأصبح لها صيت كبير، واتجهت سلام بعد ذلك لأداء الأغاني الوطنية.

كان صوت نجاح سلام هو أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب بعد أربع ساعات فقط من بدء العدوان الثلاثي على مصر حتى أن الرئيس عبد الناصر قال عنها:"«إن أناشيدها كانت بمثابة المدفعية الثقيلة».

وخلال حرب أكتوبر المجيدة طلب موشي ديان وزير دفاع الكيان الصهيوني آنذاك منع إذاعة أغاني نجاح سلام لأنها تزعج الإسرائيليين.

وفي عام 1987 كرمتها مصر بمنحها الجنسية المصرية وهي صاحبة أشهر أغنية وطنية «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر».

حصلت سلام على درع القوات المسلحة من جمهورية مصر العربية ودرع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وحازت المفتاح الذهبي من مدينة نيوجيرسي الأمريكية وأوسكار تكريم عمالقة الشرق من وزارة الثقافة اللبنانية، وذلك حسبما ذكر بجريدة الأحرار.

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