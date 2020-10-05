أذربيجان: قوات أرمينيا استهدفت مناطق قرب العاصمة باكو

أعلن مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الخارجية، حكمت حاجييف، أن القوات الأرمينية المسلحة، شنت قصفا صاروخيا استهدف مناطق داخل أذربيجان من بينها قرب العاصمة باكو.وقال حاجييف، في تغريدة نشرها مساء الأحد عبر "تويتر": "أرمينيا شنت ضربات صاروخية على السكان المدنيين والبنية التحتية في أذربيجان. تعرضت كنجه، ثاني أكبر مدينة، لهجوم بـ4 صواريخ إضافة إلى الذخائر العنقودية من منظومات سميرتش".وأضاف حاجييف أن الهجوم استهدف كذلك مدينة خيذيه ومنطقة أبشيرون الواقعتين بالقرب من باكو، بصاروخين يصل مداهما المتوسطة إلى 300 كيلومتر.وتابع أن صاروخين آخرين استهدفا مدينة مينغاتشيفير الصناعية التي تضم خزانا للمياه ومحطة كهرباء رئيسية، مشددا على أن القصف "تعبير همجي عن اليأس".وأكدت وزارة الدفاع في أذربيجان تعرض مدينتي مينجاتشيفير وترتر لهجوم وقالت إن عددا من الأشخاص أصيب بجروح.ونفت وزارة الدفاع لجمهورية ناجورني كاراباخ غير المعترف بها صحة تصريحات أذربيجان عن الهجوم على مينجاتشيفير.واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورني كاراباخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.