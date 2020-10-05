حصيلة الاشتبكات حتى الآن.. «أذربيجان» فقدت 17 طائرة و14 مروحية فى كاراباخ

قالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن أذربيجان فقدت 17 طائرة، و14 مروحية، ونحو 370 مركبة مدرعة منذ بدء الأعمال القتالية في كاراباخ.ونشر المتحدث باسم الوزارة آرتسرون هوفهانيسيان، رسما توضيحيا عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، يفيد بأنه "منذ بداية الأعمال القتالية، تمكنت قوات كاراباخ من تدمير 124 طائرة مسيرة، و14 طائرة هليكوبتر، و17 طائرة و368 عربة مصفحة وأربع راجمات صواريخ من طراز سميرتش".ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الأرمنية، طوال فترة القتال بأكملها، بلغت خسائر القوات المسلحة الأذربيجانية في الأفراد 3154 شخصا.وقبل عدة أيام اندلعت، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.