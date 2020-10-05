«أبطال صنعوا النصر» ضمن احتفاء أسيوط بنصر أكتوبر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط تخليدًا لذكرى النصر الـ٤٧، حيث شهد بيت ثقافة منفلوط ندوة تثقيفية بعنوان "أبطال صنعوا النصر" حاضرتها فاطمة على محمود، تحدثت فيها عن بطولات أبناء الجيش المصرى فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ التي أعادت لمصر وللعالم العربي عزته وكرامته.عقد قصر ثقافة أسيوط الملتقى الأدبى لنادي أدب القصر برئاسة الأديب على عبد الرازق، تضمن جلسة خاصة بعنوان "ذكريات محارب"، حاضرها الأديب أحمد عبد العليم أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بحضور مجموعة متميزة من أدباء أسيوط وعلى رأسهم الشاعرة سامية ربيع التي أدارت اللقاء والأديب أشرف عكاشة، حيث قدم الخطيب رؤية جوهرية حول نصر أكتوبر المجيد وعبور خط بارليف وكيفية استرداد سيناء، والفترة التي عاشتها مصر قبل الحرب وما بعد الحرب، واختتم اللقاء بمناقشة بعض الأعمال الأدبية للمواهب الشابة.عقدت ثقافة بني عدي ندوة تثقيفية بعنوان "حتى تظل حرب أكتوبر ماثلة في ذاكرة الأجيال القادمة"، حاضرها الدكتور محمود فرغلي، والذي قدم رؤية جوهرية حول الأدب الذي خلد ذكرى نصر أكتوبر المجيد من رواية وقصة والشعر، وأكد أننا مازلنا بإنتظار أعمال أدبية عظيمة لتخليد ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.