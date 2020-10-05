رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصليب الأحمر» يدين قصف مناطق سكنية فى كاراباخ

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
وكالات
طباعة
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، استنكارها لعمليات قصف عمياء تتعرض لها مناطق سكنية أثناء المواجهة العسكرية في إقليم كاراباخ.

وفي بيان أصدرته اللجنة في جنيف، حذرت من أن استخدام الأسلحة المتفجرة في هذه المناطق يمكن أن يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وأعلن مدير المكتب الإقليمي للجنة في أوراسيا، مارتن شويب، في البيان: «تستنكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة عمليات القصف العمياء التي ترد تقارير عن وقوعها، وكذلك هجمات غير مشروعة أخرى تستخدم فيها أسلحة متفجرة في مدن وبلدات ومراكز أخرى آهلة بالسكان، حيث يفقد مدنيون حياتهم ويعانون من جراح مروعة».

وأضاف مدير المكتب أن القانون الإنساني الدولي يقضي بضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أمن المدنيين وسلامة البنية التحتية المدنية، كالمدارس والمستشفيات والأسواق ومنابع المياه.

وذكر «شويب» أن الأيام الأخيرة شهدت تدمير مئات من المنازل السكنية، إضافة إلى مستشفيات ومدارس، جراء استخدام المدفعية الثقيلة والصواريخ، في قره باغ، مشيرًا إلى أن استخدام الأسلحة المتفجرة ضد أهداف عسكرية في المناطق السكنية قد يرقى إلى انتهاك القانون الإنساني الذي يحظر الهجمات العمياء والمفرطة.

ولفتت اللجنة الدولية إلى ضرورة الامتناع عن استخدام هذه الأسلحة في المناطق السكنية إذا لم تتخذ خطوات لتقليل خطر إلحاق الأضرار بالسكان المدنيين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من ترامب بعد مغادرته المستشفى الذى يعالج فيها من كورونا

من داخل معسكرهم.. الباز يكشف بالوثائق ألاعيب أيمن نور ضد إعلاميي الإخوان

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

الصور

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

image description

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

«بجاحة أبواق الإخوان».. طالبوا بمحاكمات عسكرية لأصحاب المباني المخالفة.. والآن يحرضوهم (فيديو)

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

تطعيم الانفلونزا الموسمية 2020

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

أيام زمان

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

«أبطال صنعوا النصر» ضمن احتفاء أسيوط بنصر أكتوبر

عبدالدايم تفتتح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري»

«أسود أيام حياتي».. شارون يحكي عن أكتوبر وتحول دباباته لـ«عجائن»

«الصويرة» المغربية تنضم للشبكة العالمية للمدن الإبداعية‎ لليونسكو