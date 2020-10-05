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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

منها الأحذية.. طرق غير متوقعة لانتشار فيروس كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
طرق متوقعة لانتشار
طرق متوقعة لانتشار فيروس كورونا
وكالات
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أشارت الطبيبة الروسية المتخصصة بالأمراض الداخلية، لاريسا أليكسييفا، إلى وجود طرق غير متوقعة لانتقال فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن الملابس والأحذية وحتى شفاطات الهواء في الشقق، يمكن أن تشكل خطرا، وتلعب دور الناقل للفيروس.

وشددت الطبيبة، على ضرورة تغيير الفلاتر في شفاطات الهواء لأن الفيروسات قد تنتقل عبرها.

وقالت: "يقولون إنه يجب تبديل الفلاتر مرة واحدة في العام، لكن أثناء الوباء ينبغي تكرار ذلك بشكل أكثر".

وأكدت الطبيبة، أهمية أخذ الاحتياطات الضرورية لمنع انتشار الفيروس بالطريقة المذكورة أعلاه.

وأضافت الطبيبة القول، إن ارتداء القناع في المتاجر ووسائل النقل العام قد لا يكفي في الكثير من الأحيان لمنع انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت أليكسييفا بتطهير ومعالجة الطرود التي يتم استلامها من خدمات التوصيل، وذلك باستخدام المطهرات، وأكدت ضرورة عدم نسيان الملابس والأحذية، كون الفيروس قد ينتقل بواسطتها إلى المنزل.

وفي وقت سابق، اعترض بعض الخبراء على مثل هذه الافتراضات.

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