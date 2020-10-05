ضبط 1020 مخالفة مرورية متنوعة فى كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ.وأسفرت الحملات عن ضبط 1020 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق، فتم ضبط 11 مركبة بدون لوحات معدنية، و47 مخالفة دراجة نارية، و75 مخالفة انتظار خاطئ، و36 مخالفة سير بدون تراخيص 25 بدون رخص قيادة و11 بدون رخص تسيير، و4 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، ومخالفتين تلف إطارات و815 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.