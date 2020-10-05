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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«دسوق» تختبر معدات السيول بكفر الشيخ استعدادًا للشتاء (صور)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:54 ص
معدات وسيارات مجلس
معدات وسيارات مجلس مدينة
عمرو الشامي
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اصطفت عناصر ومعدات وسيارات مجلس مدينة دسوق بكفر الشيخ، والوحدات القروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعرف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بنطاق المركز والمدينة.

وشهد الاستعدادات المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونواب رئيس المركز والمدينة، رؤساء الأحياء، ورؤساء القرى، ومدير منطقة المياه وفريق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشاركت في الاصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والوحدات القروية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والسيول، وكيفية مواجهتها فى حالة الطوارئ في إطار استعدادات رئاسة مركز ومدينة دسوق لموسم فصل الشتاء، ومواجهة التغيرات المناخية الطارئة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تم إجراء سيناريو سرعة التعامل وتقسيم العمل إلى أربع فرق رئيسية موزعة على الأماكن المنخفضة بالمدينة، والتى يتم تجميع المياه بها، وكيفية التعامل السريع مع الأزمة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، تضم مصلحة الميكانيكا والكهرباء والرى والزراعة، لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة ومدى جاهزيتها.

كما وجه بمراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكدت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن أعمال تطهير خطوط الصرف وصفايات المطر، بدأت الأسبوع الماضي بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف مع مجلس المدينة ببدء العمل، وذلك خلال خطة زمنية محددة، ومازال العمل مستمرا.
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ

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