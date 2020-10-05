طفل بالشرقية يشنق نفسه بسبب «بابجى»

أقدم طفل من محافظة الشرقية، منذ قليل، على شنق نفسه وإنهاء حياته، بسبب لعبة "بابجي".وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق، بمصرع الطفل يوسف محمود سمير عبد الرؤوف، تلميذ بالصف الخامس الابتدائى، من قرية كفر إبراش ظائرة مركز مشتول السوق.وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل أن قام بشنق نفسه بسبب لعبة بابجى، وتم تحرير المحضر اللازم وحارٍ العرض على النيابة العامة.