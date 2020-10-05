الجزائر تتخذ إجراءات جديدة لتخفيف قيود كورونا

قالت الحكومة الجزائرية، مساء الأحد، إنها ستتخذ خطوات إضافية لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك بعد تراجع عدد الإصابات اليومية.وأضافت الحكومة، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنه بموجب الإجراءات الجديدة سيتم إعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر والجامعات في 22 نوفمبر.وخففت الجزائر القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وشمل ذلك استئناف خدمات النقل العام، وإعادة فتح بعض الشركات والمساجد وأماكن الترفيه.