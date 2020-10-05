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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى إفريقيا تتخطى 1.5 مليون

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:52 ص
كورونا فى إفريقيا
كورونا فى إفريقيا
وكالات
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ذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وصل إلى 1506185 حتى مساء الأحد.

وأوضح المركز، في بيان، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض في إفريقيا وصلت إلى 36614 حتى اليوم.

وذكر أن إجمالي حالات التعافي من المرض عبر القارة وصل إلى 1243259.

وتعد جنوب أفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا أكثر الدول الإفريقية المتضررة من المرض فيما يخص حالات الإصابة، على التوالي، وفقا للمركز.

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