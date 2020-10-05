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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع قياسى فى أعداد الوفيات بين الفلسطينيين بكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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سجلت فلسطين، تراجعا قياسيا في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في وقت أعيد فيه فتح المساجد بعدد من محافظات قطاع غزة لأول مرة منذ 40 يوما.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان، تسجيل حالة وفاة واحدة فقط و420 إصابة جديدة بالفيروس، و1256 حالة تعاف خلال الساعات 24 الماضية، بينما سجلت يوم السبت 11 حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الكيلة، إن حالة الوفاة سجلت في مدينة الخليل في الضفة الغربية مما يرفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور العدوى في مارس الماضي إلى 391 حالة منها 22 في قطاع غزة و61 في القدس والبقية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى تسجيل 420 إصابة جديدة بالمرض، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 52433.

من جهته، قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبدربه، إن تراجع أعداد الوفيات في الأراضي الفلسطينية عكس الأيام الماضية لا يعني انتهاء وجود الفيروس، مشيرا إلى أن المرض منتشر والوضع ما زال خطيرا.

وحذر عبدربه من اتساع رقعة انتشار الفيروس مع قدوم فصل الشتاء، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية عبر التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة من أجل حسر المرض.

وأشار عبدربه إلى أن الوزارة تعمل على رفع الكفاءة والجهوزية وفتح مراكز طبية جديدة لاستقبال الحالات التي يجب التعامل معها والاستعداد لأسوأ الاحتمالات مع اقتراب دخول الشتاء.

وفي قطاع غزة أعيد فجر اليوم فتح المساجد في 3 محافظات من أصل 5، ضمن إجراءات السلامة العامة، بعد قرار من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في ظل انحسار الفيروس في تلك المناطق.

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