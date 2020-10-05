28 حالة وفاة و1949 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1707 منذ بدء تفشي المرض في أواخر فبراير الماضي.وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 1949 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 265932 حالة، من بينها 890 حالة خطيرة.وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة انخفض من 71.908 حالات إلى 69.248 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء ارتفع من 190397 حالة إلى 194976 حالة.وأظهر تقرير أسبوعي قدمته وزارة الصحة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان أنه منذ الأول من يوليو حتى اليوم طُلب من 1448299 شخصًا الدخول في العزل الصحي، 180171 منهم خلال الأسبوع الماضي فقط.من جانبه، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فيديو نشره على (فيسبوك) الإسرائيليين باتباع الإرشادات من أجل التغلب على مرض فيروس كورونا.وقال نتنياهو "أعلم أن الأمر مختلف، لكنني أطلب من الجميع المتشددين والعلمانيين على حد سواء اتباع الإرشادات"، مضيفًا "إرشادات الحجر الصحي ليست ضدكم، هي ضد الفيروس وإذا عملنا جميعا معا فسنهزم الفيروس".وأوضح نتنياهو أنه أجرى خلال اليوم محادثات حول موضوع الفحص السريع والاقتصاد، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا الإثنين خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا مناقشة بيانات الخروج طويل المدى من كورونا، والانتقال من مرحلة إلى مرحلة والحفاظ على المسنين وزيادة الغرامات والانضباط.