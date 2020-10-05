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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 5 أكتوبر 2020

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:53 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يوم حاسم يضعك أمام خيار كبير يتعلق بشأن مالي أو مهني، وتفكر في استثمار وتدرس كل الإمكانات المتاحة.
عاطفيًا: تغلّب على المصاعب العابرة التي واجهتها مع الحبيب في المدة الأخيرة وابدأ صفحة جديدة.
صحيًا: خذ الأمور بحكمة، ولا تنفعل لمجرّد تصرّف عابر يقوم به أحدهم فقط لإزعاجك.

الثور
مهنيًا: يشير هذا اليوم الى مشروع تقدمه وإنتاج مهم تبرع فيه وترويج فكرة أو مبدأ أو نظرية أو عمل إبداعي.
عاطفيًا: لا تستغل عامل الضعف لدى الشريك وهو طيبة قلبه للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغمًا على تنفيذ أوامرك.
صحيًا: تكون متشوقًا للعودة إلى ممارسة الرياضة بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي حرمتك منها.

الجوزاء
مهنيًا: تعاني ثغرات في حياتك المهنية، وقد تشير الكواكب إلى هبوط اضطراري بعد أن حلقت بأحلامك بعيدًا.
عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك إلى أقصى حد، فهو يستحق منك التضحية الكبيرة.
صحيًا: خفف من تناول المشروبات الغازية مع الطعام فهي مضرّة للمعدة.

السرطان
مهنيًا: تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوح ويأتيك الحظ زائرًا بصورة فجائية.
عاطفيًا: كن صبورًا ولا تدهور حياتك العاطفية بعدما عملت جاهدًا لإنجاحها مع الشريك الذي لم يخيّب آمالك يومًا.
صحيًا: اختيار الطعام المغذّي يعدّ خطوة للأمام، من أجل حياة صحية أفضل.

الأسد
مهنيًا: يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئًا، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك.
عاطفيًا: تتلقى أخبارًا جيدة أو تعرف حظًا سعيدًا وتظهر حسًا كبيرًا جدًا بالمسؤولية تجاه الشريك.
صحيًا: لا تتكل على الأدوية فقط لتشفى من مرضك، بل عليك أن تتسلح بالتفاؤل أيضًا.

العذراء
مهنيًًا: يتحدث هذا اليوم عن عملية بيع أو شراء، وعن بعض التردد أو الخوف من خسارة في عملية مالية.
عاطفيًا: لا تكن فظًا مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء.
صحيًا: لا تتوقف فجأة عن ممارسة المشي يوميًا، فهي الحل الوحيد للتخلص من آلام الظهر والرقبة.

الميزان
مهنيًا: القمر المتنقل في برج الثور يتحدث عن عملية استثمار أو بيع أو شراء، أو عن قرار تتخذه في هذا الإطار.
عاطفيًا: يمنحك الحبيب فرصة ذهبية للخروج من الروتين في علاقتك به.
صحيًا: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات مشي في الطبيعة أسبوعيًا، فهذا يفيد صحتك كثيرًا.

العقرب
مهنيًا: يشير هذا اليوم الى اتصال مهم تجريه وعلاقة مناسبة تستفيد منها، وتلاقي الدعم من قبل فئات قادرة أو من قبل زملاء.
عاطفيًا: تكون ملزمًا تحقيق معظم رغبات الشريك، وإن كان بعضها صعب التحقيق نوعًا ما.
صحيًا: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة.

القوس
مهنيًا: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على ارباب العمل وتنال الموافقة عليها.
عاطفيًا: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصًا أن تجاربك السابقة مع غير مشجعة.
صحيًا: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها.

الجدي
مهنيًا: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية.
عاطفيًا: تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك يلقى ارتياحًا عند الجميع، وتكون أصداؤه إيجابية على العلاقة.
صحيًا: تتمتع برشاقة لم تعرفها منذ مدة طويلة، سببها ممارسة الرياضة التي بدأت تعطي مفعولها.

الدلو
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جدًا، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.
عاطفيًا: حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس ولا تسمح لأي أمر بأن تؤثر في علاقتك بالشريك.
صحيًا: تتوضّح قضية صحية كانت تقلقك فترتاح نفسيًا وتبدأ صفحة جديدة من التفاؤل.

الحوت
مهنيًا: يوم جيد يجعلك تهتم بشأن مهني يتطب منك الحكمة والروية واتخاذ القرارات المناسبة، وتظهر عن براعة في الإقناع.
عاطفيًا: نظّم حياتك العاطفية فهي الأساس الحقيقي لمستقبلك ولعدم وقوعك في الوحدة مجددًا.
صحيًا: لا تقدم على مخاطرة قد تعرّض وضعك الصحي لمشكلات لا تعرف نتائجها.

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