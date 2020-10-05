أمير الكويت يشيد بالعلاقات الأخوية والوطيدة مع مصر

أشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع الكويت ومصر، مشددًا على الحرص المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب لما فيه مصلحتهما.جاء ذلك في برقية جوابية أرسلها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على برقية التهنئة التي أرسلها له بمناسبة توليه مهام الحكم.وأعرب أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه الرئيس السيسي من فيض المشاعر الطيبة، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ولمصر الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد تلقى برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص التهنئة له بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدًا خلالها الحرص على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين.