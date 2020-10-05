رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2044 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
كورونا فى المغرب
كورونا فى المغرب
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 133272 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية -في بيان الأحد- أن عدد الحالات المستبعدة -بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية- بلغ 2577931 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب إلى 2330 حالة، في حين تم تسجيل 2349 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 111036 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من ترامب بعد مغادرته المستشفى الذى يعالج فيها من كورونا

«بجاحة أبواق الإخوان».. طالبوا بمحاكمات عسكرية لأصحاب المباني المخالفة.. والآن يحرضوهم (فيديو)

طفل بالشرقية يشنق نفسه بسبب «بابجى»

«البترول» تعلن الأسعار الجديدة لـ«البنزين والسولار» خلال ساعات

الصور

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

image description

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

«بجاحة أبواق الإخوان».. طالبوا بمحاكمات عسكرية لأصحاب المباني المخالفة.. والآن يحرضوهم (فيديو)

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

تطعيم الانفلونزا الموسمية 2020

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

أيام زمان

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

«أبطال صنعوا النصر» ضمن احتفاء أسيوط بنصر أكتوبر

عبدالدايم تفتتح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري»

«أسود أيام حياتي».. شارون يحكي عن أكتوبر وتحول دباباته لـ«عجائن»

«الصويرة» المغربية تنضم للشبكة العالمية للمدن الإبداعية‎ لليونسكو