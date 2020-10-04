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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للبريد 9 أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:39 م
هيئة البريد المصري
هيئة البريد المصري
طارق عتمان
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تشارك مصر عن بُعد، مُمثلة في هيئة البريد المصري التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاحتفال باليوم العالمي للبريد يوم الجمعة 9 أكتوبرالجاري.

يُحتفل باليوم العالمي للبريد في 9 أكتوبر من كل عام. وفي عام 1969 أعلن مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في طوكيو يوم 9 أكتوبر يومًا عالميًا للبريد بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد في عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للبريد إلى زيادة الوعي بدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال. ويشجع الاحتفال الدول الأعضاء على إقامة الفعاليات الهادفة إلى نشر وعي أكبر بدور القطاع البريدي للجمهور ووسائل الإعلام على النطاق الوطني.

وقال بشار حسين المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، في رسالة تحت عنوان "2020 رسالة المدير العام أكثر من مجرد بريد"، نحتاج جميعا إلى الاعتراف بالتضحيات الهائلة التي قدمها مشغلو البريد وموظفوهم خلال وباء فيروس كورونا COVID-19 العالمي، وكان عمال البريد يعتبرون موظفين أساسيين مع تفشي الوباء بشدة في جميع أنحاء العالم، وعملوا بجد لتسليم البريد، وفقد بعض العمال حياتهم بشكل مأساوي؛ وواجه آخرون أضرارًا مغيرة للحياة لصحتهم، وعانى الكثيرون بطرق أخرى عديدة.

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