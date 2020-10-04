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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الغربية» تتابع استعدادات مدارس السنطة للعام الدراسى الجديد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:39 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية لمراجعة جاهزية الإدارات والمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتابع "حسن" عددًا من مدارس إدارة السنطة التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020 2021.

في البداية، توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة عبد الرحمن إبراهيم حمامة للتعليم الأساسي، وأوصى باستكمال باقي الكتب التي لم ترد من التوريدات، كما وجه إدارة المدرسة بسرعة الانتهاء من فرش الفصول وفقا للطرق الاحترازية التي تم التنبيه عليها، والاهتمام بنظافة المدرسة، وسرعة إعداد الجدول المدرسي.

وفي مدرسة عبد الخالق ابراهيم سلامة، وجه وكيل الوزارة بسرعة فرش الفصول طبقا للإجراءات الاحترازية، وأوصى باستكمال الكتب من المخازن، والانتهاء من توزيع الحصص على المعلمين وحصر العجز والزيادة.

من ناحية أخرى، قامت لجنة الأتوبيس الطائر بقيادة وكيل المديرية، بتشكيل ثلاث مجموعات للقيام بجولة متابعة، شملت 20 مدرسة بإدارة شرق طنطا لبيان جاهزية المدارس بها والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتابعت المجموعات الثلاث مدارس محلة منوف ع بنات، ورضا محمد الحويحي للتعليم الأساسي، والشهيد عيد فتحي ث المشتركة، والشهيد الموافي الابتدائية، ومحلة منوف ع بنين، وكفر العراقي للعليم الأساسي، وعزبة المدرسة للتعليم الأساسي، والشهيد محمد عنبه الابتدائية بشوبر، وشوبر ع المشتركة، والشهيدين جابر والبحيري للتعليم الأساسي، وأحمد مصطفى قنديل الابتدائية، والشهيد رجب العزب سلام الابتدائية، وناصر الثانوية الزراعية، وأبو بكر التجارية، والفنية التجارية بدفرة، والجلاء الصناعية بنات، والفنية المتقدمة للصناعات النسيجية، وطنطا الزخرفية، وطنطا الكهربة.

وقامت لجنة متابعة الأتوبيس الطائر بعرض تقرير وافٍ لوكيل الوزارة عن حالة كل مدرسة، والذي وجه بإمهال المدارس 48 ساعة لإتمام كافة الملاحظات بها، وتكليف مدير عام الإدارة بمتابعة التنفيذ والعرض.

وعلى هامش جولة الأتوبيس الطائر، تم تكريم مرفت محمد الطوخي، مدير مدرسة شوبر الإعدادية لجهدها المتميز المبذول داخل المدرسة.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة، أن لجنة الأتوبيس الطائر تنطلق بصفة يومية مستمرة لكل الإدارات التعليمية للمتابعة الدائمة والوقوف على بيان جاهزية جميع المدارس بالمحافظة.

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