مصر تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

تشارك مصر مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بُعد، في الاجتماع التحضيري الأول للاتحاد الإفريقي للاتصالات للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2021 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في الخرطوم.يعقد الاتحاد الدولي للاتصالات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من خلال مكتب تنمية الاتصالات كل 4 سنوات في الفترة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين للنظر في المواضيع والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتنمية الاتصالات.وتحدد هذه المؤتمرات الاستراتيجيات والأهداف من أجل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقدم توجيهات وإرشادات مستقبلية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.وسينعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في أديس أبابا، أثيوبيا، في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2021.مصر تشارك في الاجتماع التحضيري الأول للاتحاد الإفريقي للاتصالات للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2021.