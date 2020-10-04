فريق «أطفال وكبار بلا مأوى» ينجح في تسليم طفلة المرج لأسرتها

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع البلاغ الوارد بوجود فتاة مضطربة نفسيا بمنطقة المرج للتعامل مع الحالة.وتبين من دراسة الحالة أن الطفلة تدعى "م. م. ع، ١٦ عاما" مضطربة نفسيا، وكانت متواجدة مع اسرة المبلغ وتم التواصل مع والد الطفلة هاتفيا، وتبين أنه مسن وأقر أنها ابنته ومتغيبة منذ ٥ شهور، وفوض أحد المقربين له من بلدته المتواجد بالقاهرة حاليا لاستلامها.وتم التحدث مع الأب وطلب تصوير الأوراق الثبوتية له وللفتاة وتم إرسالها عن طريق أحد الجيران، كما قام الفريق بتجميع المستندات والذهاب لقسم شرطة المرج وتم العرض على نائب المأمور مع ملاحظة سلوك الحالة.وقام القسم بالتواصل مع النيابة العامة وشرح الموضوع وجاء رد النيابة العامة هاتفيا بعدم وجود مانع من تسليم الحالة لقريبها من البلد، طالما تم بحث الموضوع من خلال فريق برنامج أطفال بلا مأوى.وحرصا على حالة الطفلة تم إرسال مندوب عن البرنامج لحضور تسليم الطفلة للأب ببلده المقيم بها وهي المنصورة، وسيقوم فريق إدارة الحالة بدراسة حالة الأسرة ومتابعتها.