ترامب يغادر المستشفى



وقال في تصريحات صحفية، إنه تعلم كثيرا حول عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بعد إصابته بهذا المرض.







خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المستشفى حيث كان يعالج من فيروس كورونا بعد تحسن صحته.