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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ترامب يغادر المستشفى
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:46 م
ترامب
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خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المستشفى حيث كان يعالج من فيروس كورونا بعد تحسن صحته.
وقال في تصريحات صحفية، إنه تعلم كثيرا حول عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بعد إصابته بهذا المرض.
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