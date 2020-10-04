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اقتصاد

فتح باب التسجيل بالمبادرة الرئاسية «شباب مصر الرقمية»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:20 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، فتح باب التقديم لمبادرة «شباب مصر الرقمية» التي تستهدف شباب الخريجين لتأهيلهم لمواكبة سوق العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الوزارة إن برنامج تدريب شباب مصر الرقمية (DEY) إحدى المبادرات الرئاسية للتعلم التكنولوجي لبناء قدرات الكوادر الشابة على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات والإلكترونيات أحد المبادرات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشاملة لبناء القدرات، بناءً على تجربة العالم الحقيقي، الفهم الكامل لمتطلبات الصناعة ومدى فائدتها في بناء قدرات المصريين وزيادة مزاياهم التنافسية.

ويكرس المعهد القومي للاتصالات (NTI) كمركز امتياز للتعليم والتدريب في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بمصر، جميع موارده لبناء ركائز التنمية وهو مُعد جيدًا ومجهز جيدًا أكثر من أي وقت مضي للعب دور رئيسي في التطور السريع لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتهدف المبادرة لرفع القدرة التنافسية للكوادر المصرية ويوفر المعهد القومي للاتصالات برنامج تدريب شباب مصر الرقمية (DEY)، وسيتم تنظيم برنامج DEY التدريبي من خلال إنشاء نظام تعليمي متكامل وعملي وعالي الجودة، يتمحور حول المتعلم ويدعمه محتوى مميز أعده أعضاء هيئة التدريس في معهد NTI ومن خلال الجهد التعاوني مع الشركات الرائدة، بالإضافة لبناء قدرات الكوادر الشابة على التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم خلق فرص العمل وتوفير مزيد من الإمكانات للمجتمع المصري.

وتعتمد طريقة التدريب في برنامج «ديجيتال مصر» للشباب على تكامل التعلم عن بعد من خلال محاضرات تفاعلية وتجارب معملية واقعية عبر الإنترنت مع إمكانية تنفيذ بعض التجارب المعملية في مقر المعهد بالقاهرة والمحافظات، وبهذه الطريقة يتحكم المتدرب زمان ومكان التعلم وسرعة تقدمه بشكل أكبر من البرامج التربوية التقليدية، وسيتم أيضًا تقديم التدريب على منصات العمل الحر.

ويتم تنظيم البرنامج من خلال إنشاء نظام تدريبي متكامل عالي الجودة، يتمحور حول المتعلم ويدعمه محتوى مميز أعده أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومن خلال التعاون مع الشركات الرائدة ويعتمد أسلوب التدريب ببرنامج شباب مصر الرقمية على دمج التعلم عن بعد من خلال محاضرات تفاعلية وتجارب معملية واقعية عبر شبكة الإنترنت مع إمكانية تنفيذ بعض التجارب المعملية بمقرات المعهد بالقرية الذكية ومدينة نصر وبعض المحافظات وبهذا الأسلوب يتحكم المتدرب بوقت التعلم ومكانه وسرعة تقدمه بشكل أكبر من البرامج التعلمية التقليدية. كما يتم التدريب على إيجاد وظيفة من خلال منصات العمل الحر بشبكة الإنترنت.

شروط القبول
- مصري الجنسية وحديث التخرج من عام ٢٠١٢ أو ما بعده والتفرغ الكامل خلال فترة المنحة واجتياز اختبارات القبول.
- الأوراق المطلوبة حال القبول
- صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة التخرج و2 صورة شخصية وإقرار تفرغ بمدة المنحة (يتم تحميل الإقرار من على موقع المبادرة).

الالتزامات
- الالتزام بإكمال المسار التدريبي الذي تقدم إليه المتدرب في المدة المحددة والالتزام بحضور المجموعات الدراسية بنسبة 75٪ على الأقل من مدة التدريب.

المزايا
- تمويل ١٠٠٪ من تكلفة التدريب وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

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