أسما لزرق تطلق «حالتي النفسية»

انتهت الفنانة المغربية أسما لزرق من تصوير أغنيتها العراقية الجديدة «حالتي النفسية» التي من المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.الأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج الكبير جميل جميل المعازي ومدير التصوير محمود رؤوف، وهي من كلمات سلام الطيب وألحان علي ضياء ومكس وماسترينج أسامة سمير وتوزيع حيدر الأمير وتم المكساج في استوديو تيمبو للإنتاج والتوزيع الفني.وولدت اسما لزرق في مدينة تارودانت، شاركت في العديد من المهرجانات أبرزها مهرجان فاس للموسيقى الروحية إضافة إلى مهرجانات في فرنسا وتونس كما سبق لها وأن شاركت في مسابقة أبواب مفتوحة، نجوم ونجوم وهي من مواليد 1986.