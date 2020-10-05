«الاتصالات»: نستهدف خلق مجتمع دامج من خلال التكنولوجيا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الوزارة تستهدف من خلال التكنولوجيا المساعدة خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر.وأضاف الوزير: «قمنا بالإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق «واصل» ويتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة التي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة».وقال الوزير إن هذه الخدمات التكنولوجية يقدمها المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوفر حلولًا تكنولوجية متكاملة كمركز اتصال يعمل كوسيط لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ مثل الإسعاف، النجدة، المطافئ.