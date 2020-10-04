«اعرف جيشك».. بيت المسرح يحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن بيت المسرح يحتفي مع الشعب المصري ابتداء من الثلاثاء ٦ أكتوبر بانتصارات أكتوبر المجيدة وهي الذكرى التي حفرت في الوجدان بحروف من نور، لتجسد بطولات وتضحيات الشعب المصري العظيم، حيث يقدم بهذه المناسبة الفيلم التسجيلي «اعرف جيشك» وسيتم عرضه ابتداء من يوم الثلاثاء.وأضاف «مختار» أن فرقة المسرح القومي للأطفال ستقدم ابتداء من الثلاثاء عرض «عبور وانتصار» على مسرح «متروبول» في تمام السابعة مساء بالمجان، وهو من تأليف وإخراج محمد الخولي، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم أغنيات خاصة بحرب أكتوبر المجيدة وأغاني وطنية لفنان الشعب سيد درويش ضمن «ليالي سيد درويش» على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام السابعة مساء.