سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 5-10-2020

يرصد لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الأثنين 5-10- 2020، سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وجاء سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري.سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 5-10-2020جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، واستقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.وشهد فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وتداول فى بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، بينما بلغ فى بنك مصر إيران للتنمية 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.ووصل في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال في بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.والريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".