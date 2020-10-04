جمال يوسف: دعوات الجمهور عجّلت بشفائي ومتلهف للتمثيل

أعرب الفنان جمال يوسف عن سعادته بردود الأفعال عقب إعلان شفائه من سرطان البلعوم الذي لازمه لفترة طويلة.وقال يوسف، لـ«الدستور»، إن الفترة الماضية كانت بمثابة تحدي كبير بالنسبة له، وتعلّم منها دروس عديدة أظهرت له حالة الحب مع الجمهور وعدد كبير من المقربين.أضاف: "دعوات الجمهور كانت من الأسباب المهمّة بعد الله عز وجل في شفائي فروحي المعنوية ارتفعت كثيرًا خلال تلقي العلاج، مختتمًا حديثه: "انتظر العودة لعالم التمثيل مرة أخرى، وهذه الخطوة باتت قريبة للغاية خلال الفترة المقبلة".