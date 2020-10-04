عبدالدايم تفتتح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري»

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" الذي نظمته مكتبة القاهرة الكبرى بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، مساء اليوم الأحد، في تمام السابعة والنصف، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.المعرض يضم أكثر من 150 رسم كاريكاتيري، نشر في المجلات والجرائد المصرية في وقتها، ويأتي المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وفي إطار حرص مشروع ذاكرة الكاريكاتير على إعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس 8 أكتوبر، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، وقوميسير المعرض الكاتب عبدالله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير.ويجمع المعرض ولأول مرة أعمال ٢٠ فنانا من رسامى الكاريكاتير، لجيل الرواد مثل "ألكسندر صاروخان، الحسين فوزي، محمد عبدالمنعم رخا، زهدي العدوي، أحمد طوغان"، وأيضا من جيل ما بعد ثورة يوليو مثل "أحمد حجازي، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، جواد حجازي، جورج البهجوري، صلاح جاهين، مصطفى حسين".من جهته، قال ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، إن المعرض يعكس أهمية التوثيق لحرب ١٩٧٣ وذاكرة أبطالنا رجال النصر العظيم وتضحيات الجيش المصري عبر العصور.