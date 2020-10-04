إصابات كورونا تقترب من الـ 8000 في موريتانيا

أعلنت الصحة الموريتانية اليوم الأحد، أنه وبعد إجراء 57 فحصا تم تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7520.وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء؛ ليصل الإجمالي إلى 7188 شخصا ووصلت الوفيات 162 وفاة في حين يتابع 170 علاجهم في المستشفيات.