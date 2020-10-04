وفيات كورونا تقترب من الـ 209 آلاف في أمريكا

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و359 ألفا و952 إصابة، بزيادة قدرها 49 ألفا و327 مقارنة بالإحصائية السابقة، وقالت إن عدد الوفيات زاد 703 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 208 آلاف و821 وفاة.وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء السبت 3 أكتوبر، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.