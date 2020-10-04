الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة: حب الوطن من الإيمان

ثال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، إن حب الأوطان من الإيمان، مضيفا: «وذلك انطلاقًا من قول المولى عز وجل {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد} و{ميعاد} اسم من أسماء مكة، وقد قال المصطفى -صلى الله عليه وسلم- حينما أخرج من مكة قولته المشهورة (والله إنك لأحب البلاد إليَّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منكِ ما خرجت)».وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته اليوم في افتتاح احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر، التي عقدت تحت عنوان: «هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ودور الأزهر بها»: «رجال القوات المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، فوطننا الحبيب مصر واحة للأمن والأمان، وأكدت الآيات القرآنية على ذلك في عدة مواطن نذكر منها قوله تعالى (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)».وأكد نائب رئيس الجامعة أن المصريين يضربون اليوم تلو الآخر أروع الأمثلة في الانتماء وحب الأوطان والحفاظ عليها، وتجسد ذلك واضحًا عندما أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بحفر قناة السويس، مشيرًا إلى أنها ستُحْفَرُ بأيدي المصريين وأموالهم، وبالفعل تحقق ذلك؛ فجمع المصريون نحو 66 مليار جنيه لحفر قناة السويس في أيام قليلة؛ تأكيدًا على عظمة هذا الشعب المصري العظيم.وأضاف الأمير أن ما تشهده مصر من إنجازات بمختلف المجالات يستحق منا كل التقدير والاحترام والالتفاف والاتحاد خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد نائب رئيس الجامعة أن المصريين جميعًا نسيج واحد، وقد تجسد ذلك واضحًا خلال حرب العزة والكرامة والصمود التي وقف خلالها المسلم والمسيحي جنبًا إلى جنب حتى تحقق النصر، وأكبر مثال على ذلك هو ما قام به اللواء باقي ذكي يوسف «المصري المسيحي» صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي لخط بارليف الحصين، الذي أثبت للعالم أن المصريين جميعًا ينصهرون في بوتقة الوطن، لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي.وفي ختام كلمته أشاد نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري بطنطا بالإنجازات التي تتحقق كل يوم في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والتي تنشد جميعها رفعة الوطن ومصلحته.