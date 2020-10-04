صحة الإسكندرية: تحرير 1157 محضرًا وإغلاق 332 منشأة خلال سبتمبر الماضي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن إدارة الأغذية بالمديرية قامت بالمرور على 786 منشأة غذائية خلال شهر سبتمبر الماضى ما بين مصانع ومطاعم ومحلات بقالة ومحال عصير وغيرها من المنشآت التى تتعامل فى الغذاء، فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة على أماكن تداول الأغذية للتأكد من سلامتها حرصا على صحة المواطنين.وقال الدكتور خالد جمال عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالى ما تم أخذه من عينات عن طريق مفتشي الأغذية التابعين للمديرية بلغ 2021 عينة غذائية متنوعة، حيث تم تحرير 1157 محضرا والتوصية بغلق 332 منشأة لعدم وجود ترخيص أو نقص فى الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة.وأضاف أنه تم إعدام 8 أطنان من مصنعات اللحوم و158 كجم أغذية متنوعة لكونها محظورة أو تآلفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.