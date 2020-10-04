10 آلاف حالة تسجيل لرغبات تنسيق طلاب الدور الثاني الأزهري

أعلن الدكتور محمد فرج مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني أن نحو 10 آلاف طالب وطالبة قاموا بعمليات تسجيل رغبات إلكترونية اليوم في أول يوم من أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، وسط متابعة دائمة ومستمرة من قيادات الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وأوضح فرج أن تسجيل الرغبات مستمر، لافتًا إلى أن الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى يمكنهم من اليوم تسجيل رغباتهم إلكترونيًّا.وأرسل فرج برسالة طمأنة للطلاب الذين قاموا بتقديم تظلمات من طلاب الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية أنه بمجرد فحص التظلمات وثبات أحقية أي طالب أو طالبة في درجات في أي مادة فإنه سوف يتم إضافة هذه الدرجات إلى المجموع الكلي للطالب أو الطالبة فور وروده إلى مكتب تنسيق الأزهر.