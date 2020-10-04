رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: مِنح دراسية لـ6309 طلاب من أبناء تكافل وكرامة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:19 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تقديم ألفين لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، وألفين سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم ١٠٠ ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت نيفين القباج إلي أن الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ 6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير ٦٢٠٤ منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل، و١٠٥ للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وكانت قد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، تحمل الوزارة المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من ١.١ مليون طالب من الأسر الأولي بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بتكلفة تبلغ ٢٨٠ مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

«بجاحة أبواق الإخوان».. طالبوا بمحاكمات عسكرية لأصحاب المباني المخالفة.. والآن يحرضوهم (فيديو)

رابط موقع وزارة القوى العاملة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

من داخل معسكرهم.. الباز يكشف بالوثائق ألاعيب أيمن نور ضد إعلاميي الإخوان

الصور

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

فتح باب تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم بدمياط

image description

فصول جديدة وزيادة كثافات لاستيعاب أطفال «KG1» بأسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط موقع وزارة القوى العاملة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تطعيم الانفلونزا الموسمية 2020

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

دار الأوبرا الملكية بلندن تبيع لوحة هوكني لتتجاوز أزمة كورونا

أيام زمان

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

«أسود أيام حياتي».. شارون يحكي عن أكتوبر وتحول دباباته لـ«عجائن»

«الصويرة» المغربية تنضم للشبكة العالمية للمدن الإبداعية‎ لليونسكو

«في مديح الأدب» قريبًا عن دار شهريار للنشر

«الثقافة» تسلم جوائز الفائزين بمسابقة تراثي للفنون البصرية