الخميس.. إعلان قرار بشأن الإغلاق المفروض في إسرائيل جراء كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إن قرارًا بشأن مُستقبل الإغلاق المفروض جراء فيروس كورونا سيُعلن يوم الخميس المقبل قبل أيام من انتهاء صلاحيته.وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه مع دخول إسرائيل الأسبوع الثالث من ثاني إغلاق يُفرض منذ بداية جائحة كورونا، ظهر نتنياهو في مقطع فيديو يدعو فيه الإسرائيليون إلى الالتزام باللوائح التي فرضتها الحكومة خلال موسم العطلات.وقال نتنياهو إنه رغم الانخفاضات الواضحة في انتشار الفيروس، قد تحتاج إسرائيل إلى تمديد الإغلاق على مستوى البلاد، والذي من المقرر مبدئيًا أن ينتهي بعد عطلة عيد السكوت.وكان تقرير إخباري للقناة الـ 12 نسب إلى نتنياهو تحذيره قبل أيام من أن إغلاق فيروس كورونا قد يستمر لأشهر أو حتى عام، ونُقل عن نتنياهو قوله لزملائه الوزراء في المجلس المعني بفيروس كورونا أن "إستراتيجيتنا للخروج (من الإغلاق) ستكون بطيئة هذه المرة، ويمكن أن تتم على مدى نصف عام أو عام".وتعرضت الحكومة الإسرائيلية لانتقادات بسبب رفعها السريع للقيود بعد الإغلاق الأخير في الربيع، ولإخفاقها في إعادة فرض القيود عندما بدأت معدلات الإصابة في الارتفاع في يوليو.وبلغ عدد من أصيبوا بكورونا في إسرائيل حتى الآن ما يقارب 266 ألف مصاب تعافي منهم نحو 195 ألف مصاب وتوفي 1707 مرضى بالفيروس.