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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالتعاون مع «التعليم»..

«التضامن» تعلن تحملها المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:32 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لتحمل المصاريف المدرسية لـ١.١ مليون طالب من الأسر غير المقبولة في "تكافل وكرامة".

وأكدت وزارة التضامن أنه تم صرف ما يقرب من مليار و٥٨٠ مليون جنيه للدعم النقدى خلال شهر سبتمبر الجاري، وبلغ عدد مستفيدي الدعم ٣ ملايين و٦٨٤ ألفًا و٥٤٣ أسرة حتى منتصف الشهر، بما يضم أكتر من ١٢ مليون مواطن.

وأشارت الوزارة فى تقرير صادر عنها إلى أن مستفيدي الدعم "تكافل" بلغ ٢,٠٤٤,٧٣٤ مقابل ١,٩٩٥,٠٦٧ خلال أغسطس الماضي في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" ١,٢٤٠,٩٦٨ مقابل ١,١٩٠,٤٣٦ أسرة عن نفس الفترة من الشهر السابق، وسجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي ٣٩٨,٨٤١ مستفيد مقارنة ٢٩٠,٧٥٠ خلال أغسطس الماضي.

وأكدت أن ٢٧٪؜ من الدعم يوجه للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥٪؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪؜ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥٪؜ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي و٤٨٪؜ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

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