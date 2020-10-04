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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:56 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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سجلت فرنسا، اليوم الأحد، 12565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية نزولا من حصيلة إصابات اليوم السابق التي كانت رقما قياسيا جديدا.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 619190 حالة.

وسجلت فرنسا ما يقرب من 17000 حالة إصابة جديدة أمس السبت، وزاد إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 32230 بعد وفاة 32 بالمرض، وهناك 4264 حالة إصابة جديدة خضعت للعلاج بالمستشفيات في الأيام السبعة الماضية من بينهم 893 في وحدات العناية المركزة.

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